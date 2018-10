Spoorboom aan gort gereden aan Laagstraat in Vught; dader staat mogelijk op camera

Schaatsen, kerstshop­pen óf zonnebaden; het was nog nooit zo warm op 16 oktober

16 oktober BOXTEL/DEN BOSCH/VUGHT - Schaatsen in het Bossche Sportiom, nieuwe kerstballen uitzoeken bij Tuincentrum Boxtel óf tijdens de warmste 16 oktober ooit lekker poedelen in de IJzeren Man. ,,Het is heerlijk maar ook raar."