Steun voor coalitieakkoord in Vught: 'Decennium waarin N65 en spoor eindelijk de grond in gaan'

,,Onze gemeente staat aan de vooravond van een periode vol veranderingen. Een decennium waarin we Helvoirt mogen verwelkomen, waarin de N65 en het spoor eindelijk de grond in gaan. Waarin hele wijken duurzaam worden getransformeerd, maar waarin Vught ondanks alles toch gewoon Vught zal blijven. (...) Het allerbelangrijkste zijn het spoor en de N65. Daarin moeten we als raad en gemeente als één blok en als één team zij aan zij blijven staan."

Het coalitieakkoord 'Vernieuwd en Vertrouwd' van Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en VVD kon gisteren in de raad op brede steun rekenen. Vijf van de zes fracties steunen het programma in grote lijnen voor de komende drie jaar over onder meer infrastructuur, wonen, veiligheid, groen, financiën, leven, meedoen en meer.

,,We zien veel beleid terug waar we de afgelopen jaren zelf voor verantwoordelijk waren en nog steeds achter staan", aldus Dianne Schellekens van oppositiepartij D66 in een stemverklaring. ,,We missen wel een visie op Vught. We vinden bijvoorbeeld dat de paragraaf, groen, energie en klimaat beneden peil is."

Het CDA en D66 hebben ook problemen met de vierde wethouder die zich in deeltijd (0,3 fte) bezig gaat houden met de communicatie van omwonenden en organisaties rondom het spoor en de N65. Het CDA ziet geen meerwaarde. D66 vindt dat de vierde 'communicatiewethouder' breder ingezet moet worden bij onderwerpen als het centrumplan Oost en de herinrichting Moleneindplein. Bijna alle voorstellen voor aanpassing van het akkoord werden verworpen. ,,Alles wat tegen onze afspraken ingaat zullen wij niet steunen", aldus fractievoorzitter Floor Bink van Pvda/GroenLinks.

De raad steunde even later wel de benoeming van vier wethouders. Toine van de Ven (PvdA/GroenLinks) en Guus van Woesik (Gemeentebelangen) zijn nieuw in het college. De wethouders zitten er waarschijnlijk nog geen drie jaar. De gemeente Haaren wordt mogelijk in 2021 heringedeeld. Helvoirt komt dan bij Vught. Dat betekent dat Vught eind 2020 opnieuw naar de stembus mag.