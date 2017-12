Stiefvader van zwaargewonde Vughtse fietser: 'Kazimir vecht voor zijn leven'

Volgens Pijnen was Kazimir na een bezoek aan de ouderlijke woning in de Van Miertstraat onderweg naar zijn woning in de Vughtse Isabellakazerne. De 19-jarige aangehouden automobilist is bevriend met een broer van het slachtoffer.

Pijnen zegt te hebben gehoord dat de automobilist op de avond van het ongeluk met hoge snelheden op de N65 reed en op de Helvoirtseeg meerdere auto's heeft ingehaald op de 'verkeerde'weghelft. ,,Maar we focussen nu op hoe het is met Kazimir. We zijn op dit moment niet bezig met vergelding."

Snelbinder

Volgens getuigen was woensdagavond de plaats van het ongeluk bezaaid met gebroken bierflesjes. ,,Die zijn uit een krat dat ik voor Kazimir had gekocht. Hij reed er onder zijn snelbinder mee weg. Hij was niet onder invloed. Hij kwam van zijn werk'', zegt Pijnen.