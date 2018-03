Stilstaande auto geramd op vluchtstrook, drie gewonden bij ernstig ongeval A2 bij Vught

Het ongeval gebeurde rond 02.00 uur in de nacht op de A2 vanuit Den Bosch in de richting van Eindhoven. In de auto die de stilstaande auto aanreed, zat een persoon.

De bestuurder van de auto die op het stilstaande voertuig inreed, is met spoed per ambulance overgebracht naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Agenten gingen mee met die ambulance. De twee overige gewonden zijn overgebracht naar het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch.

Een traumahelikopter landde op de snelweg om de ambulancedienst te ondersteunen. Door het ongeval was de snelweg A2 in de richting van Eindhoven uren lang afgesloten voor het verkeer. Het verkeer werd omgeleid over de N65 en de A58.

Onderzoek

Na het ongeval is door de Verkeersongevallenanalyse van de politie uitgebreid sporenonderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Voor zover bekend stond de personenauto stil op de vluchtstrook, nadat een van de personen in de auto niet lekker was geworden. Wat de oorzaak is geweest dat het andere voertuig het stilstaande voertuig op de vluchtstrook ramde is niet bekend en zal nader onderzoek moeten uitwijzen.

Van beide voertuigen bleef na het ongeval weinig meer over en moeten als verloren worden beschouwd. Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen na het ongeval afgevoerd.

Tweede keer in week

Het is de tweede keer in iets meer dan een week tijd dat op de A2 bij Vught een stilstaande auto op de vluchtstrook werd aangereden. Vorige week kwam een man om het leven, die zijn schoonzoon aan het helpen was, nadat zijn voertuig met pech was komen stil te staan. De man raakte bij het ongeval zwaargewond, maar overleed een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie roept mensen die stil komen te staan langs de snelweg op, om hun voertuig zo snel mogelijk te verlaten en een veilige plek op te zoeken achter de vangrail.

