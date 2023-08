indebuurt.nl Here we gooo! Alles wat je moet weten over de kermis in Den Bosch

A-TEN-TIOOOOON! Nog een paar weken en dan begint de kermis in Den Bosch! Churros eten, rondslingeren in de Break Dance en badeendjes vissen… Wij hebben er zin in! Ben jij al in de stemming? Ja? Dan maken we je nóg lekkerder met deze bulk aan informatie over onze Bourgondische kermis. Are u ready?