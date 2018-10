Streep door glossy magazine 'Vught MAG!'

Nieuwe corporatie: huizen in Vught voor senioren in middeldure huur- en koopsector

8 oktober VUGHT - De onlangs opgerichte Vughtse wooncorporatie Habitat wil zich inzetten het realiseren van woningen voor senioren in de middeldure huur en koopsector. ,,Er is in Vught een groot tekort aan seniorenwoningen in de huurcategorie vanaf 750 tot 1250 euro", zegt Henk Key, voorzitter van de corporatie. '