Subsidiestop Speeldoos Vught voor amateurkunst half jaar uitgesteld

Beweegtuin in Vught bijna open: 'Mooi om zoveel ouderen in beweging te zien'

8:44 VUGHT - Visio De Vlasborch in Vught opent op 3 oktober 2018 een beweegtuin voor slechtziende en blinde ouderen. De tuin met tien beweegtoestellen is gerealiseerd in samenwerking met Olga Commandeur, bekend van het tv-programma Nederland in Beweging. Zij is ook bij de officiële opening aanwezig en geeft een workshop over het gebruik van de toestellen.