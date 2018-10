Tal van activiteiten in Vught tijdens ‘Week van de gastvrijheid’

De gastvrije week is een initiatief van Samen Sterk in de Wijk en vindt plaats van zaterdag 27 oktober tot en met zaterdag 3 november. Samen Sterk in de Wijk is een netwerkorganisatie van dertien Vughtse zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties die als doel hebben dat iedereen in Vught mee moet kunnen doen, ook inwoners voor wie dat minder vanzelfsprekend is.