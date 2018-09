The Voice Senior-winnaar Jimi Bellmartin terug in Vught al weer in de startblokken voor Paradiso

video Dochtertje (10) van Joyce ontsnapt aan aanrijding dollemans­rit Vught: 'Het scheelde centime­ters'

14:13 VUGHT - Een 10-jarige leerlinge van basisschool De Avonturier in Vught is vrijdag door het oog van de naald gekropen toen een auto in volle vaart op haar en haar klasgenoten af kwam. De bestuurder van de auto, een 18-jarige jongen uit Den Bosch, scheurde vlak langs haar voorbij en crashte bovenop een geparkeerde auto, zegt de moeder van het meisje. De auto waarin de verdachte reed is vaker gebruikt bij verkeersovertredingen, vertelt een politiewoordvoerder tegen deze krant.