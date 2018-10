Theater de Speeldoos Vught gekort op cultuureducatie; 1100 kinderen dreigen de dupe te worden

Parochie Vught-Crom­voirt-Hel­voirt op bedevaart naar Kevelaer

9:46 Vught/Cromvoirt/Helvoirt - De traditionele bedevaart naar Kevelaer met de parochie Edith Stein , waaronder kerken in Vught, Cromvoirt en Helvoirt vallen, is dit jaar op dinsdag 9 oktober. De deelnemers bezoeken in het Duitse Kevelaer De Troosteres der Bedroefden.