Theaterzaal Fort Isabella Vught gaat plat; wie wil nog schitteren?

Inwoners van Vught spuien ideeën en delen bezwaren over snelfietsroutes tussen Den Bosch en Eindhoven

18 september VUGHT - De eerste schop voor een snelfietsroute tussen Den Bosch en Eindhoven moet vóór 2020 de grond in. Dat zegt adviseur en projectleider 'Fiets en Verkeersveiligheid' Jacob Tiellemans van de Anteagroup. Het ingenieursbureau begeleidt onder meer de vijf gemeenten die bij het fietsproject zijn betrokken. De provincie verdeelt 35 miljoen euro over het snelfietsroutenetwerk in Brabant. Eén van de voorwaarden is wel dat er vóór 2020 met de aanleg is begonnen.