Tientallen parachutisten springen uit vliegtuigen tijdens groots 'Zuiderwaterliniefestival'

DEN BOSCH/HEUSDEN/VUGHT - Tientallen parachutisten springen zaterdag 23 juni uit vliegtuigen die in formatie laag over de Zuiderwaterlinie vliegen. Zij landen op vijf verschillende locaties waaronder de locatie Den Bosch/Heusden/Vught.

De parachutisten worden feestelijk onthaald door de plaatselijke bestuurders, bewoners en publiek. De 'parachutesprong van verbinding' heeft als doel de Zuiderwaterlinie als waardevol erfgoed onder de aandacht te brengen. Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie vertelt enthousiast: ,,De Zuiderwaterlinie vraagt erom ontdekt te worden. Op de grond om er de historie en natuur aan den lijve te ervaren. Vanaf het water waar blijkt dat deze waterlinie zijn naam eer aandoet. Maar het meest spectaculair is de linie vanuit de lucht. Dan wordt het ingenieus aangelegde stelsel van forten, vestingsteden en inundatiegebieden in zijn volle omvang zichtbaar. Dus lopen, varen én springen we op de Zuiderwaterlinie; het grootste erfgoed van Brabant.”

Vijf plekken

Quote De Zuiderwa­ter­li­nie vraagt erom ontdekt te worden Henri Swinkels De groep van parachutisten bestaat uit militairen en civiele parachutisten. In totaal drie vliegtuigen, waaronder een Hercules C130 uit Nederland, vliegen in formatie laag over de gehele linie en splitsen vervolgens op om de parachutisten de sprong te laten maken. De parachutisten landen in de vijf stellingen Bergen op Zoom - Steenbergen, Willemstad, Breda - Geertruidenberg, Den Bosch - Vught - Heusden en Grave - Ravenstein. Iedereen is welkom om naar De Sprong te komen kijken en aansluitend het Zuiderwaterlinie Festival te bezoeken.

De Zuiderwaterlinie is een stelsel van van aaneengesloten waterlinies met forten en schansen en in de 17de eeuw gebouwd om de Noordelijke Nederlanden te beschermen tegen vijandelijke troepen uit het zuiden. De linie loopt van Bergen op Zoom tot Grave, is 165 kilometer lang en de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland. Wanneer de vijand te dichtbij kwam, kon het land onder water worden gezet en daarmee de vijand op veilige afstand worden gehouden. ,,Wat vroeger een militaire verdedigingslinie was, moet nu een podium zijn voor iedereen", aldus Jeroen Everaert van kunstproducent Mothership, bedenker van het evenement. ,,Het verdient respect hoe de Zuiderwaterlinie destijds is gebouwd en vervolgens ons land heeft beschermd. We willen de linie in zijn geheel - een 'verborgen parelsnoer' - in de kijker zetten en daarmee iedereen bewust maken wat voor prachtig gebied en waardevolle historie Nederland rijk is."

Volledig scherm Een luchtfoto van de Zuiderwaterlinie. © Zuiderwaterlinie Noord-Brabant

Defensie stelt de vliegtuigen en militairen ter beschikking. ,,Een verdedigingslinie is meer dan een militaire vesting, want het brengt ook verbinding", zegt luitenant-kolonel Jorrit de Gruijter, Commandant van het 336 Squadron op vliegbasis Eindhoven. ,,De Zuiderwaterlinie heeft lange tijd garant gestaan voor de veiligheid van ons land, dat is van onschatbare waarde."

Fort Isabella

In Vught keren 'militairen' terug op Fort Isabella. Daar zijn fragmenten te zien van theaterproductie Milva. Milva staat voor militaire vrouwenafdeling en in de voorstelling maken bezoekers kennis met dertien Vughtse dames die zich opgeven voor een proef van Defensie en zich ontpoppen tot een elitekorps. Overal op en in Fort Isabella kunnen bezoekers genieten van kleine theatervoorstellingen en verhalenvertellers.