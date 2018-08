Tour de Kiosques eindigt voor het eerst niet in Vught maar in Den Dungen

VUGHT - De vierde editie van de Tour de Kiosques sluit voor het eerst niet af in Vught. ,,Dat vinden we heel jammer maar we zijn blij dat we in Den Dungen terecht kunnen", zegt Vughtenaar en pianist Leo Willemen van de organiserende Stichting Elbrimale Fonds.

De afsluiting van het muziekevenement dat mede aandacht vraagt voor bijzondere, deels historische kiosken in de regio was vorig jaar op het Marktveld een groot succes. De kiosk van de carnavalsvereniging deed dienst als podium. ,,Samen met de bridgedrive trok het evenement veel volk", aldus Willemen. ,,Maar helaas kregen we het dit jaar niet geregeld."

Over het hoe en waarom, wil hij in de krant niet al te veel uitwijden. Een partij die vorig jaar mee de kar trok, gaf volgens Willemen dit jaar geen sjoege. ,,We hopen dat het volgend jaar wel weer lukt in Vught. Het ligt in ieder geval niet aan de bridgeclub, carnavalsvereniging en terrassen aan het Marktveld. Die willen wel. Dit jaar sluiten we de Tour de Kiosques zaterdagmiddag 25 augustus af op het terras van Kees Broeren van de Majorcabar/Herberg de Poeling in Den Dungen. Die waren heel enthousiast."

Fort Isabella

Eerdere edities vond de finale van Tour de Kiosques plaats op Fort Isabella. ,,Maar daar waren we niet meer welkom. Het paste niet in het nieuwe concept van Fort Isabella en daar snap ik eerlijk gezegd geen fluit van", aldus Willemen.