Trein gedwongen tot noodstop door fotograferende vrouwen op het spoor

Situatie Kazimir Albertus nog kritiek na zwaar ongeluk in Vught

15 december DEN BOSCH - Vughtenaar Kazimir Albertus (23) ligt volgens een woordvoerder van de politie nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij woensdagavond op de fiets omver was gereden door een auto. De woordvoerder benadrukte dat hij dit vrijdag vroeg in de middag heeft gehoord van de stiefvader van het slachtoffer.