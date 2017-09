Twee 16-jarigen smokkelen hasj binnen bij gevangenis Vught

Jongeren lezen voor aan ouderen in bibliotheken Boxtel, Gestel en Vught

21 september BOXTEL/GESTEL/VUGHT - Voorlezen van verhalen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Tijdens de Nationale Voorleeslunch op 6 oktober wordt daarom in heel Nederland voorgelezen aan ouderen. Ook in de bibliotheken in Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught.