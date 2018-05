Uitbreiding NM Kamp Vught flinke stap dichterbij door gift van 1 miljoen euro

Oud-burgemees­ter gidst Haaren naar opsplit­sing

11:15 HAAREN - Haaren is voor bestuurlijk zwaargewicht Peter van der Velden vooral een 'geweldig mooie gemeente; het Brabantse straalt er vanaf'. Ondanks dat hij een lange ketting aan functies in het openbaar bestuur aaneenreeg, voerde zijn werk hem nooit naar Haaren. En juist daarom kan hij op onafhankelijke wijze de stuurgroep van burgemeesters voorzitten die de gemeente Haaren netjes bij Oisterwijk, Vught, Boxtel, Tilburg en Heusden gaat afleveren, zo meent hij. ,,Ik heb in Haaren geen enkele connectie of belang."