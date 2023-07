De bouw van het hotel van cabaretiè­re Karin Bruers ligt al maanden­lang stil, maar hoe lang nog?

OISTERWIJK – Al maanden gebeurt er niks op de hoek van de Gemullehoekenweg en de Vennelaan in Oisterwijk: de plek waar cabaretier Karin Bruers een hotel wil bouwen. Binnen twee weken komt er waarschijnlijk schot in de zaak, als B en W een besluit neemt over bezwaren die tegen de bouw van het hotel zijn ingediend. Vijf vragen beantwoord.