Van pizzabakker tot 'metal art' kunstenaar

79-jarige man uit Vught aangehou­den voor brandstich­ting in erotische massagesa­lon Eindhoven

24 juli VUGHT/EINDHOVEN - De politie heeft een 79-jarige man uit Vught aangehouden op verdenking van brandstichting in een erotische massagesalon in Eindhoven. In de salon werd in januari van dit jaar twee keer brand gesticht.