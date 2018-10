Veel kritiek op plan fietsbrug en turborotonde: 'Den Bosch verschuift problemen naar Vught'

UPDATE Vughtse soulzanger Jimi Bellmartin verovert de harten van zijn dorpsgeno­ten

30 september VUGHT - Een paar weken geleden zong Vughtenaar Jimi Bellmartin, artiestennaam van Jimi Silawanebessy (69), in The Voice Senior heel Nederland plat. Zondagavond veroverde hij met zijn vertolking 'It's A Man's Man's Man's World' van James Browns de harten van zijn dorpsgenoten.