Veel rook bij brand in gevangenis in Vught, geen gewonden

SERIE VOORBURG Extra camera's op parkeer­plaat­sen Voorburg Vught

10:33 VUGHT - Om het gevoel van veiligheid op Zorgpark Voorburg in Vught, met name in de winterperiode, te vergroten worden extra camera's geplaatst. Op toegangswegen hangen al enkele jaren camera's. De extra camera's komen op parkeerplaatsen. Waar precies en hoeveel is nog niet bekend.