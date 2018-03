Verdachte van mishandeling bij tankstation in Vught aangehouden

Proces Holleeder Enige medicijn van 'zieke' Holleeder zijn 'die vier muren' in Vught, zegt Astrid

12 maart VUGHT/AMSTERDAM - Zij noemt hem een bloeddorstige tiran, hij haar een gluiperd. Vandaag staan de rivalen Astrid en Willem Holleeder tegenover elkaar in de rechtbank Amsterdam. Astrid Holleerder is emotioneel over het 'verraad' dat ze haar broer móet aandoen: ,,Verraden worden door je familie is niet niks. Maar als je een lieve hond hebt die kinderen bijt, dan zul je die hond moeten laten inslapen.''