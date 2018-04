Verhalen van Joodse families en verzetsmensen komen tot leven in huizen Den Bosch en Vught

DEN BOSCH/VUGHT - Ook dit jaar wordt aan de vooravond van Dodenherdenking in Vught en Den Bosch aandacht besteed aan het leven van Joodse medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog werden omgebracht.

Dat gebeurt dit jaar op zaterdag 28 april. De verhalen worden zoveel mogelijk verteld in huizen waar de slachtoffers van het Nazi-regime woonden voordat ze werden weggevoerd. Daarnaast worden verhalen verteld op twee informatie- en ontmoetingspunten. In Den Bosch in de L.W. Beekmanschool aan de Van der Does de Willeboissingel en in Vught in ontmoetingscentrum DePetrus aan de Heuvel. In totaal komen acht Joodse families aan bod.

Onderdak

Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog heeft 2018 uitgeroepen tot Jaar van Verzet. Dat betekent dat op 28 april ook vier verhalen over verzetsmensen worden verteld op verschillende locaties in Vught en ’s-Hertogenbosch. In Vught gaat het om Harry Holla en Jo van den Meerendonk. Holla was voorman van het Brabants verzet, zorgde voor de verspreiding van Vrij Nederland en bonnen voor onderduikers en bood onderdak aan een Joods meisje). Van den Meerendonk bood onderdak aan een Joods jongetje en smokkelde berichten van en naar Kamp Vught. In Den Bosch gaat het om Daan Gielen en Chris Smits. Gielen bood hulp aan piloten en vervalste persoonsbewijzen. Smits zat bij de knokploeg Margriet.