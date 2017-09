VIDEO: Blinde Ingrid van Kranen na uitspraak over Kruidvat: 'Waar nodig span ik ook een rechtszaak aan'

,,Dit is een zeer belangrijke uitspraak'', zegt de paralympisch discuswerper. ,,Het is een zeer veel voorkomend probleem, voor mij en voor anderen.''

Het overkomt haar drie à vier keer per week dat ze niet direct geholpen kan worden in een winkel. Maar in de Kruidvat aan het Moleneindplein waren ze op 18 januari zó onbeleefd toen ze om hulp vroeg, dat Van Kranen direct in de winkel anti-discriminatiebureau Radar opbelde. Omdat de keten ook daarna nauwelijks moeite deed om in gesprek te gaan, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dinsdag dat Kruidvat de klant heeft gediscrimineerd.