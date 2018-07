Vier gewonden bij ongeval met drie voertuigen op N65 bij Vught, weg dicht richting Tilburg

Back to the sixties en seventies in mi­ni-museum Vught

13 juli VUGHT - In het voormalige pand van grandcafé Chopin aan de Marktveldpassage in Vught is voortaan een mini-museum gevestigd over popmuziek uit de jaren zestig en zeventig. In het knusse museumpje staan platenhoezen, affiches, boeken en allerlei attributen van artiesten uit die tijd opgesteld.