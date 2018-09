Vierde editie benefietrally 'Miles of Pleasure' start in Vught met record aantal deelnemers

VUGHT - De vierde editie van de ‘Miles of Pleasure rally’ start vrijdag 28 september in Vught en eindigt in Cromvoirt. De Miles of Pleasure rally is een eendaagse toertocht waarvan de opbrengst bestemd is voor het goede doel.