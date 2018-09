Vierde 'Miles of Pleasure rally' gestart in Vught

Goede doelen

Stichting Miles of Pleasure is gevestigd in Vught en heeft als doel middels deze eendaagse rally geld op te halen voor kleinschalige (bij voorkeur aan de regio verbonden) goede doelen en fondsen die zich inzetten voor kinderen of ouderen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. Het bestuur van de Stichting zet zich volgens de voorzitter volledig belangeloos in voor dit doel.