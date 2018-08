Voetbalcourt voor jongeren op Lidwinaveld in Vught

Herinrich­ting Moleneind­plein Vught leidt tot irritatie en negeren eenrich­tings­ver­keer

16 augustus VUGHT - Jarenlang werd gediscussieerd over een facelift voor het gedateerde Moleneindplein in Vught. De fikse opknapbeurt nadert haar voltooiing. Volgens de gemeente is het winkelgebied veiliger en aantrekkelijker geworden. Bezoekers en winkeliers zijn daar nog niet zo zeker van. ,,Dit gaat klandizie kosten."