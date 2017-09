Vughse Zwemrace is goede generale voor Swim to Fight Cancer Den Bosch

De zwemrace wordt sinds zes jaar georganiseerd door de Vughtse zwemclub De Dommelbaarzen. Het evenement is uitgegroeid tot het visitekaartje en paradepaardje van de club. De zwemmers, van vertederende kleuters tot kwieke senioren, komen er voor uit het hele land naar Vught. Er wordt gestreden in diverse categorieën. Van de 250 meter schoolslag voor de 6- en 7-jarigen tot de 5 kilometer vrije slag voor goed getrainde en topfitte wedstrijdzwemmers.

Niet warm

De watertemperatuur van de IJzeren Man bedraagt tijdens de race 17, 6 graden. Niet echt warm weliswaar, maar alleen de deelnemers aan de 5 kilometer mogen in swimsuite meedoen. De rest zwemt 'gewoon; in bikini, zwembroek of badpak. ,,Hoewel de temperatuur van het water ongeveer gelijk was van die op het strand heb ik het nu veel kouder. Dat komt waarschijnlijk door de wind", laat een deelnemer in zwembroek weten op het strand,die zich kleumend stond af te drogen.

De geoefende en getrainde zwemmers waren er uiteraard op gebrand om hun race te winnen. Maar daarnaast waren er veel recreatieve zwemmers aan de Vughtse zwemrace, die volgende week meedoen het evenement Swim to Fight Cancer door de singels van de binnenstad van Den Bosch. ,,Deze zwemrace in Vught is een prima generale voor Swim to Fight in Den Bosch. Ik weet nu dat ik er klaar voor ben", liet een deelnemer van middelbare leeftijd op het strand weten, nadat hij 1000 meter vrije slag probleemloos had volbracht.