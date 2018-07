Vught is 'hartveilig'

Op aandringen van Gemeentebelangen is Vught het afgelopen jaar 'hartveilig' gemaakt. In heel Vught is voortaan binnen een straal van 500 meter een AED 24/7 beschikbaar en geregistreerd op de website www.hartslagnu.nl. Het gaat in totaal om 19 AED's.

Buitenkasten

Eind vorig jaar werden als eerste stap de AED's op gemeentegebouwen in buitenkasten geplaatst. Daarnaast zijn er organisaties die beschikken over een eigen AED. Zo wil de gemeente in overleg treden met Tennisvereniging Wolfsbosch en Nationaal Monument Kamp Vught om hun AED in een buitenkast te plaatsen en plaatst zij zelf nog een Automatische Externe Defibrillator bij het wijkgebouw Pelabuhan op Woonoord Lunetten. Ook wil ze organisaties blijven stimuleren om hun AED's aan te melden en te laten weten of hun AED beschikbaar is voor hulpverlening.