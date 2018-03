Vught loopt in op achterstand huisvesting statushouders maar blijft onder toezicht provincie

De gemeente liep wel met 9 statushouders in op de achterstand uit 2016. Daarnaast werd in 2017, buiten de reguliere taakstelling om, aan 26 AMV'ers (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen) opnieuw of elders in overleg met omliggende gemeenten huisvesting aangeboden. Alle AMV'ers waren voorheen gehuisvest op Zorgpark Voorburg. De locatie, genaamd de Zilverlinden, sloot 1 januari. Deze herhuisvesting was een verplichte taak. Op het moment dat de AMV'ers de leeftijd van 18 jaar bereikt hadden, was de gemeente aan zet om huisvesting te realiseren. Dit heeft geen invloed gehad op de taakstelling in 2017, omdat de AMV'ers al zijn geteld op het moment dat op Zorgpark Voorburg verbleven.

Taakstelling

In 2017 vond Vught voor 45 (plus 26 AMV'ers) statushouders huisvesting. Van de taakstelling van de eerste helft van 2018 (20) is inmiddels huisvesting geboden aan 11 personen.