Vught offert markante beuk voor herinrichting van Maurickplein

Lokale omroep Avulo Vught van start met televisie: 'we zijn nu complete omroep'

1 mei VUGHT - Het televisiekanaal van de Vughtse lokale omroep Avulo is sinds vandaag 'in de lucht'. Voorheen was de omroep met AvuloFM vooral actief op de radio en internet. ,,Met de lancering van televisie zijn we nu een complete omroep", aldus Jeroen van der Put, eindverantwoordelijk voor de televisiepoot.