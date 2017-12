Vught trekt portemonnee voor AvuloFM en krijgt weer een eigen lokale tv-zender

VVD en D66 zijn en blijven tegen het subsidiëren van lokale televisie. ,,Geen enkele gemeente besteedt per inwoner zoveel aan een lokale omroep als Vught", aldus D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. ,,Waarom kijken we niet naar regionale samenwerking en maakt bijvoorbeeld Vught ook radio voor Den Bosch en Den Bosch ook televisie voor Vught? En daarnaast hebben we in Vught wel meer clubs die goede dingen doen. Gaan we die ook allemaal extra geld geven?"