Vught vraagt haar inwoners wat ze van de komst van Helvoirt vinden

Verdachte diefstal dure Mercedes­sen op vrije voeten

17 juli VUGHT - De 22-jarige Vughtenaar die is opgepakt in verband met de diefstal van dure Mercedessen in België is na verhoor weer vrijgelaten. ,,Maar hij blijft verdachte in deze zaak", aldus een politiewoordvoerster. De tweede verdachte, die tijdens een achtervolging ontsnapte, is nog niet gevonden.