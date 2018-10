Vught zet vangnetregeling voor spoor- en weggedupeerden ongewijzigd voort

Deelnemers, bewoners in de weg- en spoorzone en de Commissie De Vughtse Regeling stellen in de evaluatie vast dat de regeling helder is en functioneert, dat er geen drempel is om mee te doen en dat de gebruikers er blij mee zijn. De Vughtse Regeling is in het leven geroepen voor inwoners die door de (toekomstige) rigoureuze werkzaamheden aan het spoor/N65 'vast' komen zitten in hun woning. Bijvoorbeeld omdat ze vanwege hun werk, gezins- of financiële situatie gedwongen zijn om te verhuizen maar hun woning aan de straatstenen niet kwijt worden.