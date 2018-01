Vughtenaar Bas Heymans tekent voor de Donald Duck en leert de kunst nu aan anderen

The Bucket Boys richten 'SBS7' op en de directeur is John de Mol... uit Hees­wijk-Din­ther

11 januari HEESWIJK-DINTHER - Voor even was de Heeswijkse fietsenmaker John de Mol (46) directeur van een niet-bestaande zender. Woensdagavond bracht een aantal media het nieuws dat het kanaal SBS7 is gelanceerd. Dit bleek een stunt te zijn van Vughtenaar Thijs en zijn maatje Joep van Youtube-kanaal The Bucket Boys. John speelde mee in het complot.