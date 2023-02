Vughtenaar Freddy Heiderich ontvangt D'n Bertus: ‘Iemand die altijd open en eerlijk zijn mening geeft’

Linkse wolk wekt weinig angst bij VVD in Brabant: ‘Ze tekenen bij het kruisje’

DEN BOSCH - Het is een spel van aantrekken en afstoten dat Martijn van Gruijthuijsen (VVD) en Jade van der Linden (GroenLinks) donderdag speelden voor een heus podcast-debat. De twee zouden in verkiezingstijd misschien politieke tegenstanders moeten zijn, maar kunnen in Brabant prima door een deur. ,,Maar als ik hun verkiezingsprogramma lees, maak ik me wel zorgen.”