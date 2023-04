Vughtenaar Piet van Berkel (1944-2023) overleden: ‘Hij wilde het liefst voor andere mensen zorgen’

Afgeslank­te Ine zal stoppende Weight Watchers missen: ‘Toen ik 10 kilo kwijt was, kon ik de trap alweer op’

VUGHT – De een komt er al veertig jaar, de ander is net gestart. Maar allemaal gaan ze de wekelijkse weegmomenten in Vught missen, nu Weight Watchers alleen nog met de app verder wil. De grote vraag is alleen: wat nu?