Vughtse Floor overspoeld met reacties na optreden bij DWDD: ‘Zo blijft de herinnering aan Nancy levend’

VUGHT - ,,De hele boel gaat los’’, zegt Floor In ’t Veld (18), een dag na haar optreden in het televisieprogramma De Wereld Draait Door (DWDD). ,,Ik zweer het. Zo’n heisa had ik niet verwacht.’’

De 18-jarige Vughtse maakte vrijdagavond indruk, niet alleen door de positieve wijze waarop ze ondanks haar zeldzame aandoening in het leven staat, maar ook door hoe ze a capella het lied Waarom bracht. Dat lied maakte ze voor haar ex-vriendin Nancy, die zelfmoord pleegde. ,,Door al deze aandacht blijft de herinnering aan Nancy nog levendiger.’’

Grote held

Ze belandde aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk dankzij haar grote held Ali B. Via Make-A-Wish was een ontmoeting geregeld. In ’t Veld heeft het EEC-syndroom. Ze is blind, heeft maar drie vingers en kan niet zweten. Los daarvan kampt ze met een nierafwijking.

,,Ik voelde gelijk een klik’’, vertelt ze over haar ontmoeting met de bekende rapper Ali B. ,,Die man is zo eerlijk. En hij zei dat ik hem inspireerde. We hebben freestyle gerapt en ik heb gefacetimed met Humberto Tan.’’ En Ali B. nam haar uiteindelijk mee naar de DWDD-studio waar hij haar overhaalde om live te zingen. ,,Mijn hoofd ging uit. Ik dacht niet meer na.’’ Ze deed ‘gewoon’. ,,En ik had Ali naast me zitten. Dat scheelde ook.’’

Volledig scherm Floor zingt bij DWDD. © Screenshot

Quote Ik hoop dat ik meer mag gaan zingen en mijn verhaal mag doen. Floor In 't Veld, Vught