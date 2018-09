Vughtse Jimi Bellmartin (69) naar finale The Voice Senior

VUGHT - Het avontuur van de Vughtse Jimi Bellmartin in The Voice Senior is nog niet voorbij. Hij heeft vrijdagavond een plaatsje in de finale van de zangwedstrijd weten te bemachtigen. De zaal ging helemaal mee met zijn 'Soul Man' en ook de jury was razend enthousiast. ,,Hij is onze grote troef voor de finale", zei Gerard Joling al, voordat Jimi überhaupt gezongen had.

Vrijdagavond stond in het teken van de onderlinge strijd bij de verschillende teams. De overgebleven artiesten per team namen het tegen elkaar op om twee felbegeerde finaleplaatsen. De eerste twee zangers mochten op de stoelen op het podium plaatsnemen, waarna de coach lastige keuzes moest maken. Hielden ze vast aan de eerste twee, of moest alsnog iemand zijn plekje afstaan?

Frank Sinatra, Peggy Lee en Dean Martin

Het team van 'Geer en Goor' was als derde van de avond aan de beurt. De vijf artiesten, waarvan één duo, namen het tegen elkaar op. Marcel begon met 'I've Got the world on a string', beroemd gemaakt door Frank Sinatra. Als eerste mocht Marcel, natuurlijk, meteen plaatsnemen op een stoel.

Daarna kwam Marjolein die 'bij vlagen heel goed en minder was tijdens de audities'. Zij mocht aan de bak met het nummer 'Fever' van Peggy Lee. Zij krijg applaus van Gerard voor haar mooie hoge noot en uithaal aan het einde. Daarmee was ook de tweede stoel bezet.

Tijd voor de eerste zanger om aan de spreekwoordelijke stoelpoten te gaan zagen: Peter. Geer en Goor hadden gekozen voor hem gekozen voor 'Everybody loves somebody sometimes' van Dean Martin. Gordon sprak meteen van 'moeilijke stoelgang', met een knipoog, nadat Ilse de Lange adviseerde om niet voor Peter te kiezen. Daar gingen de coaches in mee en Peter mocht de show verlaten.

Grote troef Jimi

En toen was daar Jimi. Ging hij slagen waar Peter faalde? ,,Ongelofelijk leuk humoristisch manneke", was het eerste compliment Jimi kan wel eens heel ver komen. Die man kunnen wij niets meer leren, misschien wat aanwijzingen geven." Ze noemde hem zelfs hun 'grootste troef'.

Jimi maakte er een feestje van met 'Soul Man'. Zelfs de laatste kandidaten stonden te zingen in de wachtruimte. Hij probeerde de zaal mee te krijgen, met succes. Er werd geklapt en meegezongen. Vooral ook door de alle coaches. ,,Het lijkt even of het jouw show is. Lijkt wel of ze betaald hebben om naar jou te komen kijken", was de eerste reactie van Wendy van Dijk. Angela Groothuizen sloot zich daar volledig bij aan: ,,Het is een feest. Net alsof je het uit je mouw schud. Natuurlijk moet jij op een stoel en naar de finale."

Maar het laatste woord is uiteindelijk aan de coaches en die waren bijzonder duidelijk. Gerard: ,,Alles ging mee, uit het dak. Alles zit erop en eraan." Gordon: ,,De screams deed je heel goed. Net James Brown." De keuze was dan ook niet moeilijk: ,,Hier kan een twijfel over bestaan. Jimi gaat met ons mee." Hij kreeg een stoel in plaats van Marjolein.

Daar waren de fans het op Twitter mee eens, zo te lezen.

Last, but not least?

De laatste deelnemers van het team van Gordon en Gerard Joling, was het zangduo Mick en Henk. Zij zongen 'Knock on Wood'. ,,Heerlijk". Iedere coach vond het gewoon 'heerlijk'. Ilse vond dat zij mee moesten naar de finale, maar niet in plaats van Jimi. Marcel zal niet lekker op zijn stoel hebben gezeten. En dat was terecht.Gerard en Gordon beloofden Henk en Mick een stoel. en dat bleek die van Marcel te zijn.