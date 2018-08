Vughtse jongeren over hun nieuwe evenement: 'Het wordt een tof feest met vette artiesten'

VUGHT - Vught Ontmoet Nieuw Talent is de naam van een nieuw festival dat 8 september plaatsvindt in en rondom jeugd- en jongerencentrum Elzenburg en het Lidwinaveld in Vught. Een festival vóór jongeren, georganiseerd dóór jongeren.