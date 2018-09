VVV-informatiepunt Van der Valk verhuist per 1 januari naar DePetrus

CDA-burgerlid geweigerd aan de discussie­ta­fel: 'Het wordt hoog tijd dat Vught de regels aanpast'

28 september VUGHT - Vughtenaar Jeroen Kok is CDA-burgerlid. Toch mocht hij donderdagavond niet deelnemen aan de discussie in de commissie ruimte. Volgens het reglement van orde mag dat in Vught namelijk alleen als er óók een raadslid aanwezig is en dat was niet het geval.