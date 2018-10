'Waar een politieke wil is, is een weg om de beuk te behouden'

De motie ging over behoud van de waardevolle bruine beuk op het Maurickplein. De partij verzocht het college het plan van de Natuur- en Milieugroep Vught, waarbij de beuk behouden kan blijven, door een onafhankelijk bureau op uitvoerbaarheid te laten toetsen. ,,Verschillende gerenommeerde boomexperts hebben onderschreven dat het een haalbaar plan is", aldus D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens. ,,Met dit alternatieve plan kan de ringstructuur rond Vught gewoon worden aangelegd. De nieuwe ruimte op het plein blijkt ook niet nodig of gewenst voor evenementen. Voor de ijsbaan is het plein ook na aanpassing nog te klein. Ik heb geen goede onderbouwing gehoord waarom het alternatieve plan van NMV niet kansrijk is."