Wedstrijd VV Moordrecht in teken van eerbetoon voor overleden Bente (19)

Voetbal was vanmiddag even bijzaak voor VV Moordrecht. De wedstrijd van het eerste elftal tegen SC Woerden stond voor de thuisploeg volledig in het teken van de plotsklaps overleden vriendin van de spits Clint Broer (21). Zo’n 200 mensen waren getuigen van een fraai eerbetoon.

De 19-jarige Bente van Velthoven, afkomstig uit het Brabantse Esch, kreeg anderhalve week geleden een herseninfarct na het spelen van een voetbalwedstrijd. Enkele dagen later overleed zij in het ziekenhuis. Het verdriet raakte ook de club uit Moordrecht in het hart, waar ze vaak bij haar vriend langs de lijn was te vinden.

Groots vuurwerk tijdens de wedstrijd.

Vorige week nog werd de wedstrijd tegen SPV enkele dagen na het overlijden afgelast. Donderdag was de crematie en vanmiddag keerde de rouwende ploeg terug binnen de lijnen. Met groots vuurwerk en een minuut stilte vooraf en het loslaten van tientallen ballonnen in de 19e minuut, verwijzend naar haar jonge leeftijd, wordt er passend afscheid genomen.

Langs de kant is iedereen, van jong tot oud afkomstig uit Esch en Moordrecht, gekleed in een zwart T-shirt met daarop de tekst YNWA (You Never Walk Alone, red.) Bente. Een rood hart prijkt midden op de shirts. ,,We hebben zorgvuldig nagedacht over hoe we uiting konden geven aan dit verlies. Al met al kunnen we terugkijken op een mooie dag zo”, zegt Moordrechter Broer na afloop van de wedstrijd bij de kleedkamers.

Volledig scherm © Diana van den Berg

De spits valt zelf twintig minuten voor tijd in. Het spelen ging hem moeilijk af, bekent hij. ,,Het zijn zware dagen geweest. Ik had echt niet langer kunnen spelen, want ik ben helemaal kapot.”

Winnende treffer

Bijna nog zorgt Broer voor een perfect afscheid door de winnende treffer te maken. Het is de aanvaller niet gegund, zijn poging beland op de lat. De wedstrijd eindigt daardoor in een 2-2 gelijkspel. Broer maalt er niet om. ,,Voetbal was vandaag niet het belangrijkste. Ik ben blij met de steun en de saamhorigheid van deze vereniging. Dat doet een mens goed. We moeten toch verder.”