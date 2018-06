Wéér een fietser aangereden op rotonde Van der Valk Vught

Jan Willem Hommes van de Fietsersbond Vught schrikt van het zoveelste ongeluk op de rotonde. Al jaren wordt gesproken over maatregelen ter plaatse. ,,We weten al wel dat er een fietsbrug voor 1 april 2019 wordt aangelegd en de onveilige kruising wordt opgeheven maar komt er een onveilige oversteek op de Bosscheweg (tegenover Van der Valk) voor in de plaats", aldus Hommes.

Fietsbrug

In de nieuwe plannen komt het fietspad aan de kant van Van der Valk, waar met name het probleem zit, te vervallen. Het fietspad is vrij steil met als resultaat dat fietsers erg hard over de rotonde rijden en automobilisten verrassen. Dat leidt met regelmaat tot aanrijdingen of bijna-aanrijdingen. In eerste instantie wordt een fietsbrug aangelegd over de Postweg, aan de kant van het spoor.