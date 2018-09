Wegpiraat (18) zorgde ook voor gevaar op A65 en schokt ouders: 'Onze dochter had dood kunnen zijn'

VUGHT - De 18-jarige jongen die vrijdagmiddag een spoor van vernieling achterliet tijdens een dollemansrit in Vught , zorgde even daarvoor ook voor levensgevaarlijke situaties op de A65. Volgens de politie haalde de bestuurder diverse malen in over de dubbele doorgetrokken streep en reed hij veel te hard.

Het begon allemaal toen de bestuurder, die in een Renault Laguna reed, in Schijndel werd opgemerkt door de videosurveillance van de politie. De jongen haalde daar op de Boschweg meerdere weggebruikers op gevaarlijke wijze in. Op een gegeven moment deed hij zelfs aan bumperkleven.

'Ze had dood kunnen zijn'

Toen hij de A65 op ging en met honderdvijftig kilometer per uur iemand over de vluchtstrook wilde inhalen, besloot de politie hem van de weg te halen. De jongen negeerde echter het stopteken en ging er plankgas vandoor.

Hierop ontstond er een wilde achtervolging door Vught, waarbij hij zelfs een stuk over de stoep reed. Verschillende mensen moesten aan de kant springen.

,,Hij reed over de stoep bij een basisschool waar ouders en kleine kinderen stonden te wachten", zegt een ooggetuige. ,,Het had ook anders kunnen aflopen. Pak hem maar gelijk voor poging tot doodslag." Op sociale media schrijft een moeder de frustratie van zich af. ,,Onze dochter had door hem wel doodgereden kunnen worden. Ze stond er een paar centimeter vanaf."

Omkopen

Uiteindelijk crashte de auto ongeveer op de kruising van de Lidwinastraat met de Baarzenstraat in Vught. De bestuurder raakte de controle over het stuur kwijt en kwam zelfs bovenop een andere auto terecht nadat hij een lantaarnpaal ramde. Die crash gebeurde voor een paar fietsenwinkels. De verdachte rende een van de winkels binnen en verstopte zich op het toilet.

,,Onze monteur moest naar de wc, maar die was bezet. Alleen stond al het personeel gewoon in de zaak", vertelde de eigenaar gisteren aangedaan. ,,Die man heeft onze monteur nog vastgepakt en zelfs geld geboden als hij niets zou zeggen. Het kostte even wat moeite en we hebben wat moeten stoeien, maar uiteindelijk hebben we hem vast kunnen houden tot de politie het over kon nemen."