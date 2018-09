Wethouder: "Geen rechtstreeks contact tussen Speeldoos en college"

Vughtse Jimi Bellmartin (69) naar finale The Voice Senior

7 september VUGHT - Het avontuur van de Vughtse Jimi Bellmartin in The Voice Senior is nog niet voorbij. Hij heeft vrijdagavond een plaatsje in de finale van de zangwedstrijd weten te bemachtigen. De zaal ging helemaal mee met zijn 'Soul Man' en ook de jury was razend enthousiast. ,,Hij is onze grote troef voor de finale", zei Gerard Joling al, voordat Jimi überhaupt gezongen had.