Wielrenner gewond in Vught na klap op paaltje

Klaas Otto mag PI Vught verlaten, maar wel met enkelband

29 maart ROTTERDAM/BERGEN OP ZOOM - No Surrender-oprichter Klaas Otto mag zijn cel in de PI in Vught verlaten. Zijn hechtenis wordt per 5 april opgeschort. Wel moet hij een enkelband dragen en zijn paspoort inleveren. Dat heeft de rechtbank donderdag besloten.