Woningovervallers slaan en trappen slachtoffer: man uit Vught moet vijf jaar de cel in

SERIE VOORBURG Ook het nieuwe Voorburg zal van Vught blijven

20 juli VUGHT - De laan is nog even kaarsrecht als toen hij de belangrijkste schakel was van de sjieke Engelse tuin die honderden jaren geleden werd aangelegd. Deze Laan van Voorburg voerde van de gelijknamige villa aan wat nu Boxtelseweg heet, diep tot in het landgoed, dat in het bezit is geweest van talloze gefortuneerde Bossche families.