Zorgen over toenemende verkeersdruk bij NM Kamp Vught en gevangenis

Museumdirecteur Jeroen van den Eijnde realiseert zich dat als het museum - na de uitbreiding - nog meer bezoekers trekt de verkeersdruk verder toeneemt. ,,Maar een oplossing voor het verkeersprobleem kost tijd en wij wilden niet langer met de nieuwbouw wachten. Ik maak me ook zorgen over de verkeersveiligheid van de bezoekers van NM Kamp Vught en dan met name de vele scholieren die van het herinneringscentrum naar barak 1B wandelen, maar voor het oplossen van het verkeersprobleem zijn we afhankelijk van andere partijen zoals de ministeries van justitie en defensie en de gemeente. Een oplossing is in ontwikkeling. Iedereen wil de Lunettenlaan veiliger maken.”