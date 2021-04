100 jaar oude kiosk straalt weer

WAALWIJK - Hij is er klaar voor, de bijna 100 jaar oude muziekkiosk in de stadstuin in Waalwijk. Na 84 jaar is hij terug in het centrum van de stad. Compleet gerenoveerd en sinds deze week uitgelicht in het kenmerkende Waalwijkse wet-blue. Alleen corona staat een snelle heropening nog in de weg.

De bewoners van de Hooisteeg kunnen niet wachten tot ze de kiosk in de tuin voor hun deur in gebruik kunnen nemen. ,,Iets muzikaals organiseren”, zegt Jordi van der Steen van Stichting de Hooisteeg. ,,Dichters die iets voordragen. Het is zo mooi die plek, daar moeten we iets mee gaan doen.”

Vier evenementen per jaar

De bewoners van het kunstenaarsstraatje hebben grote plannen. ,,We willen vier keer per jaar een evenement organiseren waarbij we ons podium delen met andere kunstenaars, ambachtslieden en artiesten. Het zou mooi zijn als we daar ook de kiosk bij kunnen betrekken.”

De stichting had goede hoop dit voorjaar te kunnen beginnen, maar door corona blijven de plannen voorlopig op de plank. ,,Het zal wel op zijn vroegst ergens in augustus worden.”

Omzwervingen

De muziekkiosk die de afgelopen maanden door aannemer Van Wijlen in oude glorie is hersteld, heeft afgelopen decennia heel wat omzwervingen gemaakt. Zijn eerste plek was op de Markt in Waalwijk, daarna verhuisde de kiosk naar het Raadhuisplein. Nadat daar een permanente kiosk van baksteen kwam, werd de muziektent aan de muziekverenigingen in Sprang-Capelle verkocht.

Te mooi voor de stort

De laatste jaren stond het bouwsel in de tuin van een particulier in de wijk Meerdijk. Oud en versleten inmiddels, maar te mooi om naar de stort te brengen, vond Van Wijlen die de kiosk tijdens een klus tegen kwam. De restauratie was nog wel een flinke klus: ,,De eisen van tegenwoordig zijn niet meer te vergelijken met die van vroeger.”